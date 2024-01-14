Власти Мальдив потребовали от Индии вывести военнослужащих до 15 марта
Мальдивская Республика потребовала от Индии вывести военных с островов к 15 марта. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила газета Sun Online.
«Индийский военный персонал не может оставаться на Мальдивах. Такова политика президента Мохамеда Муиззу и нынешней администрации», — заявил на пресс-конференции помощник по государственной политике администрации президента Мальдив Абдулла Назим Ибрагим.
По данным издания, на Мальдивах находятся 88 индийских военнослужащих.
Ранее, 4 декабря, правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив. Несмотря на согласие индийской стороны вывести своих военнослужащих, в Мале признают важность помощи Нью-Дели. По итогам переговоров стороны договорились о создании комитета высокого уровня по вопросам, связанным с совместными проектами по развитию.