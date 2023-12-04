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Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив

Президент Мальдив сообщил о соглашении с Индией о выводе её войск из страны
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Фото: AP Photo/Saurabh Das
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Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдивских островов, заявил в воскресенье, 3 декабря, президент архипелага в Индийском океане Мохаммед Муиззу.

Муиззу победил на президентских выборах в сентябре, проведя кампанию за изменение политики Мальдивских островов «Индия прежде всего» и пообещав ликвидировать небольшое индийское военное присутствие численностью около 75 человек.

«В ходе проведенных нами обсуждений индийское правительство согласилось вывести индийских солдат. Мы также договорились создать комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с проектами развития», — приводит Reuters слова Муиззу.

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