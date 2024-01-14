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Три участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

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В Басманном районе Москвы три неэффективно используемых участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в воскресенье, 14 января, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-хозяйственных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о территориях, расположенных на улицах Бунинская и Большая Почтовая. Общая площадь участков превышает 6 га, отмечает «Москва 24».

Ефимов уточнил, что в течение семи лет планируется построить на этом месте порядка 235 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 70 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 млн рублей.

Место под новый квартал выбрано удобное. Рядом находятся станции метро «Бауманская» и «Электрозаводская», а также Третье транспортное кольцо, уточняет сайт kp.ru.

Оператор, которого выберет город, должен будет возвести свыше 211 тыс. кв. м жилья, а также более 23 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. В частности, после реорганизации территории там должны появиться детский сад и школа на 200 и 600 учащихся соответственно.

Реализация проекта позволит создать в Москве 650 новых рабочих мест.

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12 января Ефимов отмечал, что городской оператор построит жилой квартал на месте бывшей промзоны «Котляково» в Царицыно по программе КРТ. Уточняется, что недалеко от участка находится железнодорожная станция «Чертаново», а также Варшавское шоссе, отмечает агентство городских новостей «Москва». На месте устаревших складов возведут современный жилой квартал: жилые дома, общественно-деловые и социальные объекты общей площадью около 31 тыс. кв. м, включая ФОК с бассейном, школу для 425 учащихся, а также детсад для 185 воспитанников.

10 января сообщалось, что участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде преобразуют по программе КРТ. Там расширят приют для животных и создадут ветпункт, отмечает НСН. Сейчас на участке располагаются устаревшие склады и автосервисы, рядом находится муниципальный приют для животных. Как отметил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, строительство данной инфраструктуры позволит уменьшить число бездомных животных в городе, сообщает RT.

20 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в столице в ходе реализации программы КРТ создадут 570 тыс. новых рабочих мест. Программа, направленная на оживление территорий, которые ранее не использовались или использовались неэффективно, в том числе заброшенных промышленных зон, будет подразумевать появление новых производственных площадей, сообщает телеканал «360».

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