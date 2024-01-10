Участок на Фирсановском шоссе в Зеленограде реорганизуют по программе КРТ
В Зеленограде реорганизуют участок на Фирсановском шоссе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в среду, 10 января, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, площадь участка составляет 0,83 га. Он находится на Фирсановском шоссе, владение 15–19. Объем инвестиций в развитие проекта может составить свыше 500 млн рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время на территории располагаются устаревшие склады и автосервисы, а также муниципальный приют для животных, сообщает «Москва 24».
Глава столичного департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что проект реорганизации территории предусматривает расширение существующего приюта для кошек и собак, а также размещение ветеринарного пункта площадью от 2 тыс. до 2,9 тыс. кв. м.
Сейчас в столице реализуется 188 проектов КРТ общей площадью примерно 2,45 тыс. га, отмечает НСН. Благодаря реализации этой программы в Москве появится полмиллиона рабочих мест, в том числе на производстве, отмечает телеканал «360».
В конце декабря Ефимов рассказал, что еще один неэффективно используемый участок на севере столицы ожидает реорганизация по программе КРТ. Он располагается на Дмитровском шоссе рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы», уточняет RT.
14 декабря мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что в Москве в стадии практической реализации находится свыше 50 проектов КРТ. После реализации проектов в столице появится более 13 млн кв. м недвижимости.