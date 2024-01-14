Королева Дании официально отреклась от престола и передала его сыну
Королева Дании Маргрете II отреклась от престола и передала титул своему сыну, ставшему королем Фредериком X. Церемония отречения состоялась 14 января в Копенгагене.
Маргрете II подписала отречение на заседании государственного совета в королевском замке Кристиансборг. Она правила в течение 52 лет и была самым долгоправившим монархом в Европе.
После церемонии премьер-министр Метте Фредериксен с балкона Кристиансборга объявила новым королем сына Маргрете II Фредерика X. Его сын, принц Кристиан, был объявлен следующим наследником престола.
О своем решении отречься от престола Маргрете II объявила 31 декабря. Она планировала оставить трон в день 52-летия со дня восшествия на него после смерти своего отца Фредерика IX.