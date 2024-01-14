Сын Марадоны назвал его смерть убийством

Сын аргентинского футболиста Диего Марадоны заявил, что его отец был убит в 2020 году. Об этом 13 января рассказала газета Marca.

Диего Марадона – младший сообщил, что расследование смерти чемпиона мира по футболу продолжается. Он отметил, что у него есть подозрения по поводу того, кто мог стоять за смертью его отца.

«У нас, его детей, много веры в аргентинское правосудие. Я убежден, что всё не должно было закончиться вот так. Они убили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал, у меня есть своя идея, но я не могу ее сказать. Они оставили его на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать», — сказал сын футболиста.

Марадона-младший пообещал, что будет до конца бороться за справедливость в отношении своего отца.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста.