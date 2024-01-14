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Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Минобороны России: боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Заместитель командира взвода из Бурятии Иван Калашников смог отразить атаку 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорный пункт в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По словам военного, группа украинских боевиков двигалась в направлении опорного пункта, который обороняли шестеро солдат, трое из которых были ранены, а двое прикрывали фланги.

«Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, стал отступать», — рассказал Калашников в материале ведомства 13 января.

Солдат добавил, что сослуживцы из Бурятии были настроены решительно, никто не бежал. Военнослужащий пожелал своим товарищам в новом году боевого духа, стойкости, а также возвращения живыми и здоровыми домой.

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25 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое российских военных под Урожайным, который они провели вместе со своим командиром замкомвзвода Калашниковым. Шойгу представил военнослужащего к званию Героя России, отметив, что тот будет награжден за боевой героизм.

Тогда же ведомство представило кадры боя под Урожайным. В Минобороны отметили, что из них никто не отступил, сохранив позиции и повергнув противника в бегство.

Позже, 28 сентября, президент РФ Путин принял у себя российских военных и поблагодарил бойцов за проявленный героизм на поле боя. На встрече с главой государства присутствовали рядовой Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они удостоены государственных наград.

Указом президента РФ Калашникову присвоено звание Героя России, а Ивлиев, Тарасов и Хамаганов награждены орденами Мужества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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