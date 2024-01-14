В Кургане охранник ТЦ помог пенсионерке сберечь деньги от мошенников

Охранник торгового центра в Кургане помог 90-летней пенсионерке не попасться на уловки мошенников и сохранить денежные средства. Об этом в воскресенье, 14 января, рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил о том, что якобы на ее счет поступили чужие деньги, которые необходимо вернуть, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

«Разволновавшись, действуя по указке мошенников, пенсионерка отправилась в торговый центр и попыталась через банкомат перевести все имеющиеся сбережения — 100 тыс. рублей», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

Однако женщину заметил охранник. Он предотвратил перевод денежных средств и вызвал полицию.

Ранее, 8 января, юрист России Иван Соловьев рассказал, что в целях защиты пожилых родственников от мошенников с ними можно договориться о том, что решения о каких-либо финансовых операциях должны приниматься сообща. Он отметил, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками Следственного комитета или ФСБ и пытаются убедить человека, что кто-то пытается снять деньги с их счета, а затем предлагают перевести сбережения на чужой, якобы безопасный счет.