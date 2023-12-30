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Праздничное бремя: топ-5 наиболее популярных мошенничеств на Новый год

Активность злоумышленников в период каникул возрастает в несколько раз
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Предложения горящих туров или билетов со скидкой в 70%, пособия и социальные выплаты к Новому году, различные бонусы от банков — все эти виды мошенничества традиционно входят в список наиболее распространенных на новогодних праздниках. Кроме того, появились и новые способы — например, людей просят проголосовать в конкурсе за лучшую поделку. Специалисты по информационной безопасности предупреждают — даже в период праздников следует сохранять бдительность и не передавать неизвестным конфиденциальную информацию.

Мошеннические схемы

Новогодние праздники злоумышленники активно используют для обмана жителей РФ. «Известия» составили топ наиболее популярных видов мошенничества в период зимних каникул.

— В праздники могут участиться сообщения в мессенджерах или в социальных сетях с предложением купить горящий тур или билеты со скидкой до 70%. В сообщении содержится ссылка на фишинговый сайт якобы для оплаты тура. Вводя данные своей банковской карты, пользователь переводит деньги на счет злоумышленников, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Почта Банка.

Непосредственно в период праздников люди могут чаще взаимодействовать с разными сервисами — например, для покупки билетов. Исходя из этого, злоумышленники используют соответствующие темы и легенды в своих схемах, однако их техники и приемы будут оставаться теми же. В частности, речь идет о приемах социальной инженерии, сообщил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Во время праздников пользователям важно оставаться бдительными — критически относиться к крайне щедрым или пугающим сообщениям, не оставлять свои конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и использовать защитное решение, — отметил эксперт.

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Другая популярная уловка — пособия и социальные выплаты к Новому году, бонусы от банка, предупредили в Почта Банке. Звонящий сообщает о якобы начисленных или положенных вам социальных выплатах и пособиях к Новому году от Пенсионного фонда, банка или выигрыше в лотерею. Такую информацию можно увидеть в фейковых мессенджерах от взломанных аккаунтов знакомых или по электронной почте с мошеннической ссылкой.

— Банк России рекомендует проявлять особую бдительность в праздничные дни, когда речь идет о финансах. Не сообщайте свои персональные данные и данные банковских карт посторонним, под каким бы предлогом их ни пытались узнать,— добавили в пресс-службе ЦБ.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Фейковый конкурс детских поделок

Схема с новогодними рисунками (о ней ранее писали «Известия») эволюционировала в «Выберете новогоднюю поделку». Хитрость заключается в использовании скомпрометированных аккаунтов, с помощью которых злоумышленники отправляют фишинговые ссылки друзьям и знакомым из записной книжки подвергнутого атаке аккаунта с просьбой выбрать лучшую поделку, предупредила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина.

— Данный вид мошенничества процветает благодаря тому, что многие пользователи, не подозревая о взломе учетной записи своего знакомого, беззаветно переходят на фальшивую страницу, чтобы принять участие в голосовании. После этого они сталкиваются с необходимостью авторизации через социальные сети и мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). Однако все предоставленные ссылки ведут на другие поддельные страницы, цель которых — кража новых аккаунтов и повторение мошеннической схемы с новыми людьми, — отметила эксперт.

Мошенники нацелены на все категории клиентов, но чаще всего попадаются активные пользователи в возрасте до 45 лет, которые охотнее совершают финансовые операции. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25%). Доля клиентов от 45 до 54 занимает около 20%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) –— по 14%. В последнее время попадаться на уловки стала и молодежь в возрасте до 25 лет, рассказали «Известиям» в ВТБ.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Большинство фишинговых атак связаны с акциями, распродажей подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и так далее. В сценариях телефонного мошенничества сейчас в топе — схемы, связанные с обращением якобы операторов связи. Ссылаясь на необходимость продлить договор сотовой связи или получить новогодние бонусы, они пытаются получить доступ в личный кабинет абонента и выманить коды доступа к различным сервисам, включая мобильный банкинг, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Кроме того, злоумышленники нередко маскируют фишинговые сайты под развлекательные площадки, например онлайн-кинотеатры или сайты, на которых можно якобы бесплатно посмотреть фильмы, скачать книги. В период новогодних каникул, когда все отдыхают и ищут способ разнообразить досуг, вероятность наткнуться на такую мошенническую площадку резко возрастает, резюмировал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

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