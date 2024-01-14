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В Греции отменили концерт британской группы из-за поддержки ею Украины

Efsyn: в Афинах отменили концерт британской группы из-за поддержки ею Украины
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Фото: Andrew Khomyuk
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В столице Греции отменили бесплатный концерт группы из Великобритании The Tiger Lillies из-за поддержки Украины исполнителями. Об этом сообщила газета Efsyn в пятницу, 12 января.

Отмены концерта потребовали жители Экзархии — района Афин, где должен был состояться концерт.

«В последние несколько дней нам сообщили, что группы и люди, участвующие в социальном становлении в нашем районе Экзархии, выражают свое негативное мнение по поводу концерта The Tiger Lillies на площади. Основная причина этого — их поддержка Украины, которую многие считают проблематичной», — сказано в заявлении организаторов.

Организаторы принесли свои извинения за причиненные неудобства.

«Мы с нетерпением ждали возможности сыграть сегодня вечером на площади в знак солидарности с нашими соседями, которые, вероятно, будут так же разочарованы, как и мы, тем, что представление не может состояться», — заявили участники The Tiger Lillies.

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