Допустили брак: Лопес выходит замуж, «Крематорий» едет в тундру

Том Йорк соединяет Radiohead и The Beatles, «Крематорий» добавляет классику хэви-металла в советский хит, а The Hatters и polnalyubvi устраивают поп-рок-дискотеку. Сквозная тема нашего музыкального обзора — необычные стилевые «коктейли» . Впрочем, время чистых напитков уже позади, почему бы и не поэкспериментировать? «Известия» подскажут, как найти оптимальный градус новизны.

The Smile — Friend Of A Friend

Прошло не так уж много времени с момента выпуска дебютного альбома группы Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile, как музыканты подготовили новый лонглпей. Выйдет он в конце января, а пока на стриминг-сервисах (включая российские) появился первый сингл . И он парадоксально сочетает типичные черты поздней Radiohead и самой The Smile с неожиданными битловскими интонациями. Том н ачинает петь под аккомпанемент бас-гитары и меланхоличных фортепианных аккордов. Затем постепенно к этому примешиваются ударные, электронные призвуки , какие-то потусторонние голоса, будто выхваченные из радиоэфир. А ближе к концу в игру и вовсе вступает струнный оркест р. В общем, песня оставляет ощущение какого-то очень масштабного и насыщенного высказывания, подчас переусложненного (обратите внимание на специфический «сбивчивый» ритм). Но за внешней хитроумностью скрываются мотивы, подкупающие своей наивностью и будто сочиненные Полом Маккартни, вовсе не Йорком.

На YouTube сингл сопровождается анимационным клипом, созданным постоянным соратником группы Полом Томасом Андерсоном («Нефть», «Магнолия», «Мастер»). В странном видео «ожившие» полуабстракции вдруг трансформируются в изображение кратера. Какой загадочный метеорит его сделал? Зритель может решить сам.

The Hatters, polnalyubvi — «Время найдет нас»

Пожалуй, главный отечественный сингл недели — дуэт The Hatters и polnalyubvi. И он, надо сказать, звучит весьма непривычно для всех участников. Никакой «цыганщины» и разудалых балканских мотивов, столь любимых «шляпниками», здесь нет . Зато есть и дискотечный драйв, и упругий подвижный бит, и утяжеленное рок-звучание. Вкупе с харизматичным вокалом Марины Демещенко (настоящее имя polnalyubvi), в котором вдруг прорезаются фольклорные нотки, получается дикий коктейль стилей и музыкальных решений.

Конечно, г олос Юры Музыченко тоже узнаваем, но в этот раз он совершенно серьезен: привычной метаиронии артист предпочел честную (действительно?) игру в пост-поп-рок . И только перемудреная аранжировка вызывает сомнение, что песня станет поистине народным хитом. Хотя, кто знает? Может, современный шлягер таким и должен быть — пестрым, эклектичным, нарочито избыточным во всем. Главное, чтобы цепляющие мелодии присутствовали. Ну а с этим тут проблем нет.

«Крематорий» — «Увезу тебя я в тундру»

Что получилось бы, если бы «Увезу тебя я в тундру» захотели перепеть Black Sabbath и Metallica? Ответ на этот вопрос решила дать группа «Крематорий». В качестве своего первого сингла в новом году Армен Григорян с товарищами выпустил кавер-версию советского хита. Причем, сделана она в стиле хэви-металл, и оригинальная мелодия скрещена с цитатами из зарубежной классики стиля — Paranoid и Master Of Puppets . Вопрос в том, насколько такое соседство органично, тем более что в центральном разделе — «Мы поедем, мы помчимся / на оленях утром ранним» — ревущие гитары вдруг уступают место комическим скрипочкам, и лишь в коротких проигрышах между вокальными фразами возвращается канонический хард-рок . Но, вероятно, и не стоит воспринимать этот эксцентричный эксперимент слишком серьезно. Записывался он для новогоднего ТВ-шоу, потому-то главная миссия композиции — повеселить поклонников и продемонстрировать, что даже самые суровые рокеры обладают прекрасным чувством юмора и иногда могут позволить себе пошутить, не теряя при этом главного: исполнительского мастерства . Тем более, релиз получился на редкость своевременным. Когда за окном минус 20, песня попадает в самую точку. Помните? «По хрустящему морозу поспешим на край земли / И среди сугробов дымных затеряемся в дали»…

Jennifer Lopez — Can’t Get Enough

Дженнифер Лопес, кажется, устала от того, что все обсуждают исключительно ее странные взаимоотношения с Беном Аффлеком (несчастный вид актера стал уже мемом), и решила напомнить публике, что она все-таки еще и певица . Однако, последний ее альбом вышел аж 10 лет назад , и теперь Джен будет нелегко доказать, что она все еще может создавать крутую музыку. Станет ли новый лонгплей триумфальным возвращением или оглушительным провалом, узнаем в феврале, а пока Лопес выпускает первый сингл — и провоцирует публику снова мусолить факты из личной жизни, показывая в клипе пышное бракосочетание, которое у ее героини уже далеко не перво е.

Нельзя не отметить самоиронию артистки. Красочная церемония, на которой Дженнифер лихо танцует, то и дело прерывается комментариями гостей («Надеюсь, в третий раз у нее получится удачнее» — произносит один из них), ну а в постскриптуме ролика мы видим Лопес уже совсем в другом антураже, то ли на приеме психолога, то ли на бракоразводном процессе. И многозначительная надпись To Be Continued намекает, что в следующем клипе нас ждет развитие сюжета. Заинтриговала !

Ну а что же песня? Это стандартный танцевальный поп с оттенком r’n’b, который мог бы быть создан в середине 1990-х, но и сегодня звучит вполне актуально. Послушать приятно, шансов на лидерство в чартах — маловато. Хотя если Аффлек еще что-нибудь выкинет в ближайшие недели, успех творчеству его жены будет обеспечен в любом случае.

Novoselie, детский хор «Аврора» — «Мистерия»

Руст Позюмский начинал как исполнитель-аутентист, то есть специалист по исторически точному исполнению старинной музыки . Затем он основал ансамбль Novoselie, основным репертуаром которого стали петровские канты — песнопения XVIII века . Затем к ним прибавились авторские стилизации, а в итоге Позюмский дошел до совершенно оригинальных сочинений, в которых барочное звучание парадоксально сочеталось с отголосками совсем иных эпох. Новая работа композитора — рождественская «Мистерия» — как раз и являет собой ярчайшее воплощение этого подхода.

Клавесин и ансамбль виол обманчиво убеждают нас, что м ы слышим какую-то неизвестную партитуру четырехсотлетней давности, но неожиданные гармонические обороты, несвойственные той эпохе трансформации музыкальной ткани и, главное, вокальные партии чуть ли не в духе советских песен и колыбельных показывают: это, конечно, современный опус . И только сегодня композитор может так свободно обращаться с этими несовместимыми (как казалось) пластами прошлого.

Творчество Позюмского прекрасно вписывается в концепцию метамодерна, и музыковеды на пару с философами наверняка найдут немало интересных интерпретаций «Мистерии» — помимо лежащих на поверхности и заданных сюжетом (в центре его — «Девочка со спичками» Андерсена). А вместе с тем, музыка «Рождества» обладает редкой прямотой и почти немыслимой в наши дни чистотой, так что ее можно и нужно слушать с детской непосредственностью .

Плейлист «Известий»