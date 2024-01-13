Подросток умер после катания на тюбинге в Красноярске

В Красноярске после катания на тюбинге скончался 14-летний подросток. Об этом 13 января сообщило главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следователей, погибший вместе с 13-летним другом пришел кататься на несанкционированную горку возле Ульяновского проспекта.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи», — сообщило ведомство в Telegram.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В СК уточнили «Известиям», что подросток приехал на выходные к бабушке из другого района Красноярска. Во время катания с горки он рассчитывал, что успеет в нужный момент спрыгнуть с тюбинга.

Ранее, 11 января, ребенок сломал ключицу, катаясь по снегу на надувных санках в Ленинградской области. Двухлетний мальчик был отправлен в больницу, там ему диагностировали перелом со смещением. После всех необходимых процедур ребенка отпустили на амбулаторное лечение.