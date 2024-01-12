Двухлетний ребенок сломал ключицу при катании на тюбинге в Ленобласти

Ребенок сломал ключицу, катаясь по снегу на надувных санках в Ленинградской области. Об этом сообщил источник «Известий» в четверг, 11 января.

Инцидент случился в Выборгском районе.

«Так закончилась поездка на «ватрушке» во дворе дома», — рассказал источник.

Двухлетний мальчик был отправлен в больницу, там ему диагностировали перелом ключицы со смещением. После всех необходимых процедур ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее, 9 января, сообщалось о двоих детях, госпитализированных после катания на тюбах в Выборге. Пострадавшей девочке была диагностирована травма головного мозга, ее направили в отделение детской хирургии.