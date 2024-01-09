Двух детей госпитализировали после катания на «ватрушках» в Выборге
Двое детей доставлены за сутки в больницу с травмами после катания на «ватрушках» в Выборге. Им оказывается медицинская помощь.
Семилетняя девочка ударилась головой во время катания на Батарейной горе. Врачи диагностировали у пострадавшей травму головного мозга, сообщает телеканал «78». Девочку госпитализировали в отделение детской хирургии. Кроме того, на амбулаторное лечение направлен девятилетний мальчик. Он получил травмы во дворе дома на улице Сухова.
В Санкт-Петербурге пострадал 35-летний мужчина, который ударился головой во время катания на «ватрушке». Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей свода черепа. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое.
6 января в Петербурге двое детей получили травмы при катании на Белградской улице. Брат и сестра 2018 и 2014 годов рождения спускались с горки на «ватрушке» и ударились головами. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, он находился в состоянии церебральной комы.