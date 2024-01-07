Двое детей получили травмы из-за столкновения головами при катании на «ватрушке»

В Санкт-Петербурге двое детей получили травмы при катании на «ватрушке». Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 7 января.

По его данным, инцидент произошел накануне на Белградской улице. Там брат и сестра 2018 и 2014 годов рождения во время спуска с горы на «ватрушке» ударились головами, получив серьезные травмы.

Дети были доставлены в больницу, где у мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом носа, есть подозрение на перелом костей основания черепа. Ребенок находится в состоянии церебральной комы второй степени в тяжелом состоянии.

Состояние его сестры врачи оценивают как средней степени тяжести, у нее диагностирована гематома лобной области.

5 января в городе Шарыпово Красноярского края произошел похожий случай. Там двое детей также получили травмы при катании с горок. Одна из девочек, катаясь на «ватрушке», налетела на деревянный настил, в результате чего шестилетняя девочка затылком ударилась об лед и потеряла сознание. Ее госпитализировали и диагностировали сотрясение мозга.

Тогда же на другой горке на территории базы отдыха в Шарыповском районе четырехлетняя девочка во время катания на горке не удержала равновесие. Она упала, ударилась шеей и получила ушиб. По факту данных инцидентов начали проверку.