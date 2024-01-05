Двое детей получили травмы при катании на горках в Красноярском крае

Две девочки получили травмы при катании на горках в городе Шарыпово Красноярского края, сообщило 5 января в Telegram-канале управление Следственного комитета РФ по региону.

Одна из девочек 2 января вместе с сестрой и отцом была на городской елке в ледяном городке в четвертом микрорайоне города. Девочки сели вдвоем на одноместную ватрушку и начали спуск с горки. Но ватрушка налетела на деревянный настил, в результате чего шестилетняя девочка затылком ударилась об лед и потеряла сознание. Ее госпитализировали и диагностировали сотрясение мозга.

Тогда же на другой горке на территории базы отдыха в Шарыповском районе четырехлетняя девочка во время катания на горке не удержала равновесие. Она упала, ударилась шеей и получила ушиб.

По факту данных инцидентов начали проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.

Ранее, 1 января, подросток напоролся на щепку при катании с горки в Карпинске Свердловской области. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал его одежду, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. Его госпитализировали.