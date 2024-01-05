Реклама
Прямой эфир
Мир
Судно под флагом Либерии с индийским экипажем захвачено у побережья Сомали
Политика
Политолог спрогнозировал рост правых настроений в Европе в 2024 году
Мир
В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины
Мир
КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи
Мир
В Норвегии рассказали о противостоянии России расширению НАТО
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на Сахалине
Политика
Sky News спрогнозировал контроль Одессы российскими войсками
Общество
Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве
Мир
Пропалестинские активисты облили краской автомобиль Блинкена
Мир
В ООН после трагедии в Белгороде указали на важность всех гражданских жизней
Мир
Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе многих боевиков воевать
Мир
Десантис указал на неспособность Байдена назвать конечную цель поддержки Украины
Армия
ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ под Артемовском
Мир
В Киеве рассказали о негласном разрешении Зеленскому создать концлагерь
Общество
В МИД РФ назвали число мошеннических call-центров на Украине

Двое детей получили травмы при катании на горках в Красноярском крае

0
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две девочки получили травмы при катании на горках в городе Шарыпово Красноярского края, сообщило 5 января в Telegram-канале управление Следственного комитета РФ по региону.

Одна из девочек 2 января вместе с сестрой и отцом была на городской елке в ледяном городке в четвертом микрорайоне города. Девочки сели вдвоем на одноместную ватрушку и начали спуск с горки. Но ватрушка налетела на деревянный настил, в результате чего шестилетняя девочка затылком ударилась об лед и потеряла сознание. Ее госпитализировали и диагностировали сотрясение мозга.

Тогда же на другой горке на территории базы отдыха в Шарыповском районе четырехлетняя девочка во время катания на горке не удержала равновесие. Она упала, ударилась шеей и получила ушиб.

По факту данных инцидентов начали проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.

Щербатые качели: детские площадки предлагают укрепить законом
Госдуму попросили покончить с дохлыми крысами в песочницах и ржавыми горками

Ранее, 1 января, подросток напоролся на щепку при катании с горки в Карпинске Свердловской области. Фрагмент деревянной щепы из конструкции горки прорвал его одежду, в результате мальчик получил травму в виде рваной раны нижней трети туловища. Его госпитализировали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024