Под Калининградом спасли пятерых дрейфовавших на льдине рыбаков

Спасатели эвакуировали пятерых рыбаков, которые дрейфовали на льдине по Куршскому заливу в Калининградской области. Об этом 13 января сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

«В районе поселка Каширское рыбаков унесло на льдине в открытое море. На расстоянии около 2 км от берега дрейфовали пять человек. Спасатели МЧС России на судне на воздушной подушке эвакуировали мужчин на берег», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобный инцидент в 1994 году закончился гибелью нескольких рыбаков.

Накануне на озере Байкал спасли семерых рыбаков с двух дрейфующих льдин. Всего в операции были задействованы 12 спасателей и пять единиц техники.