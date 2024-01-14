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Названы города с высоким риском роста стоимости аренды жилья

Петербург возглавил список городов с высоким риском роста стоимости аренды жилья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Санкт-Петербург, Москва и Самара вошли в тройку лидеров рейтинга среди городов с самым высоким риском роста ставок аренды жилья, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

При составлении рейтинга эксперты компании учитывали динамику изменения ставок аренды в городах-миллионниках за последние три года, интерес к краткосрочной аренде и соотношение доступного объема предложения и спроса на рынке аренды жилья.

«За прошлый год средние ставки аренды однокомнатных квартир в части крупных городов России выросли почти на треть, однако даже при таком росте не во всех городах они достигли значений января 2022 года, а вот что касается индекса доступности предложения, во всех крупных городах он оказался ниже среднего уровня», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам Иванова, за прошлый год наибольший рост средних ставок аренды однокомнатных квартир среди городов-миллионников отмечен в Нижнем Новгороде (+30,8%), Челябинске (+30,2%), Санкт-Петербурге (+28,4%), Волгограде (+23,7%) и Перми (+22,1%). В Москве за аналогичный период рост составил 19,6%.

На первом месте в рейтинге крупнейших городов России по уровню риска дальнейшего роста средних ставок аренды однокомнатных квартир оказался Санкт-Петербург. Даже при существенном их росте в 2023 году, они оказались почти на 8% ниже, чем в январе 2022 года, и это при том, что на рынке периодически возникает дефицит доступного предложения для долгосрочной аренды, в том числе из-за активного развития сегмента посуточной аренды жилья.

На втором месте Москва, где после коррекции 2022 года средние ставки аренды однокомнатных квартир оказались на 5% ниже, чем два года назад.

На третьем — Самара, где средние ставки аренды отстают от значений января 2022 года на 1,6%.

Также в зоне риска Воронеж и Казань, где рост средних ставок аренды за два года составил 1,9% и 11,1%, что ниже уровня инфляции.

Самыми «перегретыми» эксперты признали средние ставки однокомнатных квартир в Челябинске, Волгограде, Омске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, где за последние два года они выросли от 38 до 57%.

«В крупных городах, где за последние два года средние ставки аренды выросли более чем на 30%, в ближайшей перспективе следует ожидать постепенной коррекции стоимости съемного жилья, в других городах риски дальнейшего роста на уровне 1–1,5% в месяц очень высоки, и катализатором будет выступать снижение доступности ипотечных кредитов для покупки своей квартиры», — подытожил Иванов.

«Цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10-15%»
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Ранее в этом месяце в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева сообщала, что уже во второй половине 2025 года есть риск формирования дефицита квартир, что может привести к росту цен на недвижимость в 10–15%.

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