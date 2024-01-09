Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года
Уже во второй половине 2025 года есть риск формирования дефицита квартир, что может привести к росту цен на недвижимость в 10–15%, сообщила в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. Это может произойти из-за того, что в стране растут объемы нераспроданного жилья.
«Сейчас нераспроданного жилья в РФ около 72 млн кв. м, что примерно равно годовому объему строящихся объектов в России. Это проблема для застройщиков, которым теперь необходимо с темпами строительства притормозить или хотя бы пересмотреть очередность выдачи квадратных метров в продажу», — пояснила она.
Впрочем, Григорьева отметила, что строительный бизнес в любом случае не может остановиться, должен постоянно что-то строить даже в период снижения спроса.
В итоге интерес к новому жилью продолжает падать, а интерес к аренде — расти, сказала эксперт. Риски здесь понятны: у небольших застройщиков могут начаться проблемы с ликвидностью и выплатой кредитов, уточнила она. Как следствие — строить будут меньше, и в следующем году на рынке может возникнуть дефицит квартир.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Татьяны Григорьевой «Известиям»:
«Цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%»