В России состоялась первая свадьба с использованием биометрии

Первая свадебная церемония с использованием биометрии состоялась на выставке-форуме «Россия». 13 января в ней приняли участие молодые учителя из Воронежской области Роман и Дарья Бабаевы.

Для сочетания браком молодожены не подтверждали личности с помощью документов. Им было достаточно воспользоваться биометрией, которую они заранее зарегистрировали в одном из отделений банка ВТБ.

С такой необычной свадьбой пару поздравил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Он подчеркнул особый характер прошедшей церемонии.

«Вы стали первой парой в России, чей брак скреплен не только любовью и уважением, но и передовыми технологиями. Но уверен, что даже в век технологий сила настоящей любви остается незыблемой. Пусть этот волшебный день станет началом череды счастливых и удивительных событий в новой совместной жизни», — заявил он в обращении к молодоженам.

Бабаевых также поздравили губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Церемония состоялась в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве во время проведения Дня Воронежской области. Для пары провели экскурсию о современных технологиях в сфере финансов и вручили им подарки.

Ранее, 30 декабря, правительство РФ приняло постановление о том, что российские паспорта нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования, они будут действовать до плановой замены.