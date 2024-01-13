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Помощница Натальи Селезневой рассказала о самочувствии актрисы

Актриса Наталья Селезнева находится дома с легкой простудой
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народная артистка РФ, актриса театра и кино Наталья Селезнева находится дома, у нее легкая простуда. Об этом 13 января сообщила помощница актрисы Галина.

«Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда», — рассказала она «РИА Новости».

Ранее в этот день Telegram-каналы и СМИ сообщали об экстренном обращении 78-летней актрисы к врачам с осложнениями из-за ковида. Отмечалось, что звезда комедий Леонида Гайдая проходит курс терапии. Предварительно сообщалось, что у актрисы были жалобы на плохое самочувствие, насморк и кашель.

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Селезнева — российская и советская актриса, снимавшаяся в порядка 70 проектах. Широкую известность получила после ролей в таких кинофильмах, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка была награждена Орденом Дружбы в 2006 году.

Селезнева появилась на сцене спустя долгое время в декабре 2023 года. Она приняла участие в спектакле «Новогодний кабачок» в инвалидном кресле. В 2018-м актриса сломала шейку бедра, после чего долго не могла восстановиться.

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