Помощница Натальи Селезневой рассказала о самочувствии актрисы

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Наталья Селезнева находится дома, у нее легкая простуда. Об этом 13 января сообщила помощница актрисы Галина.

«Наталья Игоревна дома находится. Просто легкая простуда», — рассказала она «РИА Новости».

Ранее в этот день Telegram-каналы и СМИ сообщали об экстренном обращении 78-летней актрисы к врачам с осложнениями из-за ковида. Отмечалось, что звезда комедий Леонида Гайдая проходит курс терапии. Предварительно сообщалось, что у актрисы были жалобы на плохое самочувствие, насморк и кашель.

Селезнева — российская и советская актриса, снимавшаяся в порядка 70 проектах. Широкую известность получила после ролей в таких кинофильмах, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка была награждена Орденом Дружбы в 2006 году.

Селезнева появилась на сцене спустя долгое время в декабре 2023 года. Она приняла участие в спектакле «Новогодний кабачок» в инвалидном кресле. В 2018-м актриса сломала шейку бедра, после чего долго не могла восстановиться.