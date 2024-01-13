Пожар на складе в Санкт-Петербурге сняли с коптера
«Известия» публикуют кадры масштабного пожара на складе Wildberries, который произошел 13 января в Санкт-Петербурге, снятые с помощью коптера.
На кадрах видно, что огнем охвачено почти всё здание, а над ним поднимаются густые клубы черного дыма.
Как сообщали в МЧС, возгорание ликвидируют около 270 человек и 57 единиц пожарной техники. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.
Возгорание склада Wildberries произошло ранее в этот день. В настоящее время площадь пожара достигла 50 тыс. кв. м. Официальных данных о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщал, что на складе частично обрушились крыша и стены.