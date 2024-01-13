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Парижский монетный двор уничтожил 27 млн монет после критики ЕК их дизайна

Парижский монетный двор уничтожил 27 млн монет после критики ЕК их дизайна

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Фото: ТАСС/Zuma
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Парижский монетный двор отчеканил 27 млн монет, без одобрения их внешнего вида Еврокомиссией (ЕК), а после того, как комиссия раскритиковала их дизайн, монетному двору пришлось их уничтожить. Об этом 12 января пишет La Lettre.

По данным парижского издания, эта ошибка может обойтись государственному бюджету Франции в €1,2 млн.

Директор монетного двора Марк Шварц дал указание отчеканить монеты достоинством 10, 20 и 50 евроцентов с новым дизайном, чтобы вызвать ажиотаж, показав их министру экономики Франции Брюно Ле Мэру во время посещения им штаб-квартиры организации в Париже 7 декабря.

Распоряжение было поспешным, без обязательного одобрения ЕК, которая в результате не согласовала новый дизайн. В комиссии отметили, что звезды на аверсе, символизирующие Евросоюз, плохо видны. В итоге монетному двору пришлось уничтожить все отчеканенные преждевременно монеты и изготовить новые, согласно замечаниям Еврокомиссии.

Париж начал менять дизайн изготовленных во Франции монет в 2022 году, когда были введены в обращение обновленные монеты номиналом €1 и €2. Выпуск монет достоинством 10, 20 и 50 евроцентов ожидается в 2024 году.

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