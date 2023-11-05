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Клад из монет Римской империи обнаружили на побережье Сардинии

Археологи нашли в море у Сардинии огромный клад с древнеримскими монетами
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Фото: Laura Larcan
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Итальянские археологи обнаружили клад древнеримских монет у северо-восточного побережья острова Сардиния, неподалеку от коммуны Арцакена. Об этом сообщила газета Il Messaggero в субботу, 4 ноября.

«Археологи назвали это место самым богатым и крупнейшим хранилищем монет периода Поздней империи, когда-либо найденным», — написано в публикации.

По предварительным подсчетам, в нем содержится от 30 до 50 тыс. бронзовых монет, которые были отчеканены в начале IV века нашей эры и относятся к периоду Поздней Римской империи. Такие монеты принято называть фоллисами.

Найденный клад может считаться рекордным. Самой крупной находкой фоллисов до этого был клад, обнаруженный на территории Великобритании, который насчитывал 23 тыс. монет того же периода.

Помимо исторически уникального количества монет археологи отметили их сохранность. Время оставило след на металле, однако надписи до сих пор отчетливо различимы. Только четыре монеты из всех обнаруженных отличаются не столь превосходной сохранностью, хотя исследователи подтвердили, что и на этих фоллисах чеканка довольно заметна.

Уникальным с точки зрения археологии является и происхождение самих монет. Они были отчеканены на совершенно разных монетных дворах по всей Римской империи, исключая только Антиохию, Александрию и Карфаген.

При этом клад был найден случайно. Совершавший погружения на глубину дайвер заметил на дне металлические предметы и поспешил сообщить об этом. Поисками занимались подводные эксперты управления археологии, изящных искусств и ландшафта провинций Сассари и Нуоро, им помогали водолазы отдела защиты культурного наследия Сардинии.

Помимо фоллисов были также обнаружены осколки восточных и африканских амфор.

«Клад, найденный в водах Арцакены, представляет собой одну из важнейших нумизматических находок за последние годы и еще раз подчеркивает богатство и значимость исторического наследия. <…> Наследия поразительного, но очень хрупкого, постоянно находящегося под угрозой разрушения из-за природных явлений и деятельности человека», — прокомментировал находку сотрудник минкульта Италии, ответственный за археологию, Луиджи Ла Рокка.

По его словам, министерство культуры займется реставрацией монет, а затем передаст их на изучение, чтобы углубить знания человечества об историческом контексте, в котором создавались и использовались фоллисы.

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Ранее, 20 сентября, в Калужской области археологи обнаружили 51 римский серебряный динарий. Эти монеты датируются I–III веками нашей эры. На них видны изображения римских императоров Антонина Пия, Марка Аврелия, Траяна и Септимия Севера.

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