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Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» были проданы на аукционе за £22 тыс.
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Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» были проданы на аукционе за £22 тыс.

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Фото: hansonsauctioneers.co.uk
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Сценарии к двум эпизодам сериала «Друзья», найденные в мусорном ведре около 25 лет назад, ушли с молотка более чем за £22 тыс. Об этом 12 января сообщили на сайте аукционного дома Hansons.

«Сценарии ушли на аукцион с оценкой в ​​£600–800. Однако эта цена несколько раз быстро превышалась благодаря 219 предварительным заявкам со всего мира. <…> В конце концов молоток упал на отметку в £22 тыс. Общая цена, уплаченная международным онлайн-участником торгов, составила £28 864», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавец — пенсионерка из Лондона, которая работала в административной службе в Fountain Studios — студии, где снимались «Друзья». Она нашла папки со сценариями в мусорном ведре спустя пару недель после окончания съемок и, «не зная, что с ними сделать», положила в ящик стола.

Позже, в 1999 году, когда она уволилась из студии, документы перекочевали домой и оказались в прикроватной тумбочке. Только недавно она вновь их обнаружила и решила выставить на аукцион. Она отметила, что сама не большой фанат «Друзей», но рада, что сценарии попали к истинному поклоннику сериала.

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Самые яркие аукционные лоты января

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что на электронном аукционе за 2 млн рублей была продана визитная карточка российского президента Владимира Путина времен 1990-х в период его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов. На сайте аукциона отмечается, что стартовая цена лота составляла 1 тыс. рублей, но в конечном итоге визитка ушла в руки анонимного покупателя за 2 млн рублей.

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