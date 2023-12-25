Визитку Путина продали на электронном аукционе Петербурга за 2 млн рублей

Визитная карточка российского президента Владимира Путина времен 1990-х в период его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов была продана на электронном аукционе 24 декабря за 2 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте аукционной площадки.

Визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского горсовета народных депутатов была выставлена на аукцион.

«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е гг. Бумага, печать. 4,5 х 9,5 см», — говорится в подписи под фотографией визитки.

Также на сайте отмечается, что стартовая цена лота составляла 1 тыс. рублей, а затем за пять часов до начала торгов в воскресенье, 24 декабря, максимальная ставка поднялась до 200 тыс. рублей. В конечном итоге лот ушел в руки анонимного покупателя за 2 млн рублей. Данные победителя торгов не были раскрыты.

Визитки Владимира Путина уже не в первый раз выставляют на продажу. Ранее, в октябре 2019 года, также на интернет-аукционе выставили на продажу визитную карточку Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям. Продавец хотел получить за нее 2 млн рублей.

Человек, выставивший визитку на продажу, утверждал, что карточка была получена от самого Путина его отцом и «ждала своего момента в визитнице более 20 лет».

Также на сайте были выставлены еще две визитки Путина — одна из них с той же должностью и за 400 тыс. рублей. Другая — времен, когда глава государства занимал должность советника по международным связям при главе Ленинградского совета народных депутатов (ее цена 950 тыс. рублей).