Тела двух мужчин нашли в бытовке на бывшей даче Сталина в Мытищах

В Мытищах два мужских трупа были обнаружены в бытовке. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила в пятницу, 12 января.

По словам представителя ведомства, тела без признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка», — рассказала Врадий агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр на месте происшествия. Назначены медицинские судебные экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти погибших, пишет «Москва 24».

По данным СМИ, тела найдены на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах. Усадьба находится в 1,5 км западнее подмосковной деревни Вешки, в 2004 году здание было закрыто на реконструкцию, передает НСН.

По предварительной информации, это бывший охранник участка и его знакомый, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве на Новой Басманной улице полиция нашла скелет 83-летней женщины, пролежавший год в квартире под дверью. Как стало известно «Известиям», соседи еще 9 января обеспокоились после потопа и обратились за помощью к правоохранительным органам.