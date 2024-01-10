В центре Москвы нашли пролежавший год под дверью скелет пенсионерки
В Москве на Новой Басманной улице полиция нашла скелет 83-летней женщины, пролежавший год в квартире под дверью. Как стало известно «Известиям», соседи еще 9 января обеспокоились после потопа и обратились за помощью к правоохранительным органам.
«Когда в однокомнатную квартиру на шестом этаже удалось попасть, выяснилось, что тело пожилой женщины находилось под дверью. По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», — сообщил источник «Известий».
Как уточняется, на теле были обнаружены повреждения. Труп был направлен в морг, обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
В ноябре в Москве обнаружили тела двух сестер-близнецов, умерших полгода назад. Мумифицированные останки нашли в квартире на улице Куусинена. Тела двух 73-летних сестер-близнецов были обнаружены в разных комнатах на полу.