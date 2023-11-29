В Москве обнаружили мумифицированные тела двух сестер-близнецов

Тела двух сестер-близнецов, умерших полгода назад, обнаружили в Москве. Об этом 29 ноября рассказал источник ИА «Регнум».

Мумифицированные останки нашли в квартире на улице Куусинена. Жильцы дома обратились в полицию 24 ноября с сообщением о том, что давно не видели двух пожилых женщин, проживавших там по договору социального найма.

«В разных комнатах на полу были найдены тела 73-летних сестер-близнецов, смерть которых наступила около шести месяцев назад», — рассказал собеседник агентства.

Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Полиция опрашивает соседей и ищет родственников погибших.

9 ноября мумию пенсионерки обнаружили в квартире дома в Центросоюзном переулке в Москве. Ее останки пролежали там более трех лет. Скелет женщины 1939 года рождения лежал на кровати. Одежда погибшей частично истлела. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.