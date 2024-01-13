Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на выборы президента РФ

Центризбирком (ЦИК) России разослал приглашения в другие государства для участия в наблюдении за выборами президента России в марте 2024 года, при этом представителей недружественных стран ЦИК РФ решила не звать. Об этом «Известиям» рассказал член Центризбиркома РФ Павел Андреев, который в том числе отвечает за международное взаимодействие.

«ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые [организации]. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — заявил Андреев.

По его словам, ЦИК России пригласил представителей Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО). Уже многие государства проявляют интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в РФ для работы на президентских выборах. При этом он отметил, что «логистика поездок в Россию сейчас нетривиальна».

В обеих палатах российского парламента «Известиям» рассказали, что у них нет планов приглашать иностранных наблюдателей из недружественных стран, при этом отметив, что работа по этому вопросу продолжается.

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Не зовем, не плачем: «недружественных» наблюдателей не пригласят на выборы