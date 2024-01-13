Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВСУ попросили США предоставить устаревшие самолеты А-10 Thunderbolt
Политика
Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на выборы президента РФ
Армия
Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
Мир
В ООН назвали удары США по Йемену провокацией расширения конфликта
Общество
МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка
Мир
Власти Кении заявили о намерении направить в РФ 10 тыс. граждан для трудоустройства
Мир
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге
Мир
Байден назвал атаки на Йемен соответствующими Уставу ООН и международному праву
Мир
Арахамия заявил об отсутствии необходимой подготовки у мобилизованных бойцов ВСУ
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Мир
Полянский назвал гибель журналиста Лиры преступлением киевского режима
Мир
Замгенсека НАТО допустил длительное продолжение конфликта на Украине
Общество
Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей на Алтае
Общество
В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре
Мир
В США опубликовали последнюю записку умершего в тюрьме журналиста Гонсало Лиры

Юрист рассказал о способах сэкономить на ипотеке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ипотечные займы продолжают дорожать, и купить жилье становится всё сложнее. Юрист и генеральный директор ООО «ЕЮС» Андрей Голощапов в четверг, 11 января, в статье для «Газеты.ru» рассказал о способах сэкономить на ипотеке.

«С помощью программы «Молодая семья» можно получить субсидию на погашение части ипотеки. Претендовать на такую помощь могут семьи, где оба супруга не старше 35 лет», — объяснил он.

Возможность покрыть до 35% стоимости жилья позволяет наличие минимум одного ребенка. В разных регионах особенности этой программы различны, однако общие правила совпадают.

При этом есть и сложности. Так, возраст участников программы учитывается не только при подаче заявления, но и во время фактического получения субсидии. Если в момент постановки на учет оба супруга были моложе 35, но в ходе ожидания хотя бы одному из них исполнилось 36, участие в программе станет невозможным.

«Другой вид господдержки — это семейная ипотека. Программа точно будет действовать до 1 июля 2024 года, но власти уже заявили, что планируют продлить ее после этого срока», — рассказал Голощапов.

Эта программа позволяет оформить ипотеку по ставке не более 6% для покупки жилья на первичном рынке или для строительства жилого дома.

Для участия в ней тоже необходимо наличие детей. Кроме того, приобретение жилья возможно будет осуществить только у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

«Если в семье есть IT-специалист, он может претендовать на льготную ипотеку со ставкой до 5%, которую можно оформить до 31 декабря 2024 года. Это предложение для семьи даже немного выгоднее семейной ипотеки», — упомянул эксперт.

По его словам, в этой программе необходим первоначальный взнос в 20%. Кроме того, устройство в IT-компании должно быть официальным, а само предприятие — аккредитованным Минцифры РФ.

Также есть условия по поводу зарплаты члена семьи, работающего в этой сфере.

«Сотрудники до 35 лет могут претендовать на льготную ставку с любым заработком, а работники в возрасте от 36 до 50 лет должны получать (до вычета налогов) от 150 тыс. в Москве, от 120 тыс. в городах-миллионниках; от 70 тыс. в городах с населением менее 1 млн человек», — рассказал юрист.

Кроме того, сэкономить можно путем налогового вычета. Так, по ипотеке можно вернуть до 260 тыс. рублей от выплат за саму недвижимость и еще до 390 тыс. за проценты.

«Важно учитывать, что воспользоваться вычетом может только человек с официальной зарплатой. А значит, если супруга находится в декрете (в отпуске по уходу за ребенком), то получить вычет она сможет только после выхода на работу», — предупредил специалист.

Ничего жилищного: ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке
Какую ответственность финансовые организации рискуют понести за требование покупать недвижимость только у их партнеров

Ранее в тот же день коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина рассказала «Известиям», что комиссия, которую будут платить застройщики банкам, повлияет на стоимость квадратного метра и на маржинальность девелоперов. Эксперт отметила, что застройщикам всё сложнее предлагать клиентам доступные программы приобретения жилья и при этом сохранять бизнес успешным.

Тогда же стало известно, что в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков. В пресс-службе органа рассказали «Известиям», что жалобы рассмотрят в «установленном порядке».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024