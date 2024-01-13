Юрист рассказал о способах сэкономить на ипотеке

Ипотечные займы продолжают дорожать, и купить жилье становится всё сложнее. Юрист и генеральный директор ООО «ЕЮС» Андрей Голощапов в четверг, 11 января, в статье для «Газеты.ru» рассказал о способах сэкономить на ипотеке.

«С помощью программы «Молодая семья» можно получить субсидию на погашение части ипотеки. Претендовать на такую помощь могут семьи, где оба супруга не старше 35 лет», — объяснил он.

Возможность покрыть до 35% стоимости жилья позволяет наличие минимум одного ребенка. В разных регионах особенности этой программы различны, однако общие правила совпадают.

При этом есть и сложности. Так, возраст участников программы учитывается не только при подаче заявления, но и во время фактического получения субсидии. Если в момент постановки на учет оба супруга были моложе 35, но в ходе ожидания хотя бы одному из них исполнилось 36, участие в программе станет невозможным.

«Другой вид господдержки — это семейная ипотека. Программа точно будет действовать до 1 июля 2024 года, но власти уже заявили, что планируют продлить ее после этого срока», — рассказал Голощапов.

Эта программа позволяет оформить ипотеку по ставке не более 6% для покупки жилья на первичном рынке или для строительства жилого дома.

Для участия в ней тоже необходимо наличие детей. Кроме того, приобретение жилья возможно будет осуществить только у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

«Если в семье есть IT-специалист, он может претендовать на льготную ипотеку со ставкой до 5%, которую можно оформить до 31 декабря 2024 года. Это предложение для семьи даже немного выгоднее семейной ипотеки», — упомянул эксперт.

По его словам, в этой программе необходим первоначальный взнос в 20%. Кроме того, устройство в IT-компании должно быть официальным, а само предприятие — аккредитованным Минцифры РФ.

Также есть условия по поводу зарплаты члена семьи, работающего в этой сфере.

«Сотрудники до 35 лет могут претендовать на льготную ставку с любым заработком, а работники в возрасте от 36 до 50 лет должны получать (до вычета налогов) от 150 тыс. в Москве, от 120 тыс. в городах-миллионниках; от 70 тыс. в городах с населением менее 1 млн человек», — рассказал юрист.

Кроме того, сэкономить можно путем налогового вычета. Так, по ипотеке можно вернуть до 260 тыс. рублей от выплат за саму недвижимость и еще до 390 тыс. за проценты.

«Важно учитывать, что воспользоваться вычетом может только человек с официальной зарплатой. А значит, если супруга находится в декрете (в отпуске по уходу за ребенком), то получить вычет она сможет только после выхода на работу», — предупредил специалист.

Ранее в тот же день коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина рассказала «Известиям», что комиссия, которую будут платить застройщики банкам, повлияет на стоимость квадратного метра и на маржинальность девелоперов. Эксперт отметила, что застройщикам всё сложнее предлагать клиентам доступные программы приобретения жилья и при этом сохранять бизнес успешным.

Тогда же стало известно, что в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков. В пресс-службе органа рассказали «Известиям», что жалобы рассмотрят в «установленном порядке».