Бастрыкин запросил доклад об уголовном деле по факту убийства женщины в Москве

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства женщины на востоке Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК России в пятницу, 12 января.

Он поручил руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК России по столице Андрею Стрижову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день утром около дома на улице 16-я Парковая в строительном мешке было обнаружено тело женщины, пишет Pravda.Ru.

На теле погибшей обнаружены признаки насильственной смерти, сообщает телеканал «Звезда».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», сообщает телеканал «360». Изучаются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются очевидцы.

Родственница погибшей Екатерина Дубова рассказала «Известиям», что женщина приехала в Москву в гости к дочери. У убитой остались две дочери, которым 18 лет и 21 год.