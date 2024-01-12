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Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело убитой женщины в строительном мешке нашли у одного из домов на Парковой улице в Москве, сообщил 12 января в Telegram-канале Следственный комитет (СК) по столице.

Как отмечается, на теле женщины обнаружены признаки насильственной смерти.

«Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

В данный момент изучаются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются очевидцы.

Родственница погибшей Екатерина Дубова рассказала «Известиям», что женщина приехала в Москву в гости к дочери. У убитой остались две дочери, которым 18 лет и 21 год.

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Ранее, 6 января, в доме в селе Немчиновка Московской области нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением. Труп 59-летнего мужчины лежал в прихожей его дома. Рядом обнаружен пистолет ПСМ. Правоохранители организовали проверку по данному факту.

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