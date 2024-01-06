Тело бизнесмена с огнестрельным ранением нашли в Подмосковье

Тело бизнесмена с огнестрельным ранением обнаружили в доме в селе Немчиновка Московской области. Об этом рассказал источник «Известий» в субботу, 6 января.

«Труп 59-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди лежал в прихожей его дома. Рядом нашли пистолет ПСМ», — сообщил он.

Как отмечается, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время МВД начало проверку по факту инцидента, сотрудники профильных ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В этот же день сообщалось, что тела пожилой супружеской пары без признаков насильственной смерти нашли в дачном доме в Ленинградской области, по факту обнаружения тел начата проверка.

До этого, в конце декабря сообщалось, что в городе Венев Тульской области найдено тело 70-летней пенсионерки из Москвы, которая пропала по дороге на дачу. Как стало известно, 23 декабря пожилую женщину на железнодорожной станции Топканово в подмосковной Кашире ударили по голове и посадили в машину, когда она ехала в электричке на дачу. Спустя несколько часов она позвонила дочери и сообщила о совершенном в отношении нее нападении. После этого телефон пропавшей отключился.

Через несколько дней, 27 декабря, подозреваемый в расправе над пенсионеркой 72-летний рецидивист Николай Новиков был задержан, а еще через два дня арестован.