Сотрудники МВД вернули пропавшую Звезду Героя внуку Марьясова

Сотрудники полиции вернули утерянную медаль внуку Героя СССР Петра Марьясова. Награда пропала 30 лет назад во время переезда семьи, сообщает телеканал «Известия». Орден нашли в 2022 году работники почтовой таможни Москвы. «Золотую Звезду» в новогодней упаковке переправляли в Эстонию. Правоохранители изучили архивные материалы и установили владельца семейной реликвии. После возвращения медали внук героя поблагодарил полицейских за проделанную огромную работу.

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