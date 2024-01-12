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Лидер литовской партии назвала решение о закрытии русских школ ошибкой

Лидер литовской партии Блинкявичюте осудила решение о закрытии русских школ
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Фото: РИА Новости
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Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, предложивший закрыть русскоязычные школы, должен признать свою ошибку, извиниться и впредь не делать необдуманных заявлений. С таким заявлением 12 января в эфире радио Žinių выступила лидер литовской Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте.

«Министр, как считает большинство, действительно сделал ошибку, не собравшись, не подготовившись. Не ясно, почему [он так поступил]», — отметила она.

По ее словам, министерство еще в сентябре утверждало, что никаких изменений в системе среднего образования не ожидается.

«Середина учебного года, родители, школьники, 14 тыс. учеников внезапно слышат от министра ни с того ни с сего, что всё тут плохо, надо эти школы закрыть <…> Министру следует признать ошибку, а если хочешь выступать с такими заявлениями, надо всё серьезно обдумать, серьезно подготовиться, оценить, обсудить», — заключила лидер партии.

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О возможном отказе от обучения русскому языку в литовских школах Якштас объявил 5 января. По его словам, при выборе формата обучения необходимо взять в качестве ориентира официальные языки Евросоюза и заключать договоры со странами, «дружественными Литве».

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте 8 января сказала, что разговоры о закрытии государственных общеобразовательных школ с обучением на русском языке являются ужасной ошибкой. Она отметила, что в школах нацменьшинств есть свои проблемы, но для их решения не нужно принимать разрушительные решения.

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