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В парламенте Литвы слова о закрытии русских школ назвали ужасной ошибкой

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Фото: РИА Новости
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Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что разговоры о закрытии в Литве государственных общеобразовательных школ с обучением на русском языке — это ужасная ошибка. Ее слова в понедельник, 8 января, цитирует радио LRT.

«Сказать, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, было бы ужасной ошибкой, не следует этого делать. Не нужно использовать этот вопрос для получения собственных политических дивидендов, особенно среди радикальных правых. Я имею в виду некоторых политиков-популистов», — заявила Армонайте.

По мнению министра, в школах нацменьшинств есть свои проблемы, однако для их решения не нужно принимать поспешные разрушительные решения.

«Сейчас мы пользуемся этой чувствительной геополитической ситуацией и всё закрываем, уничтожаем. Так не следует поступать. Это дети, это их жизнь, которая формируется в школах. Какие личности оттуда выйдут, будет влиять на жизнь нашей страны», — сказала Армонайте.

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О возможном отказе от обучения русскому языку в литовских школах стало известно ранее, 5 января. Об этом заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас. По его словам, при выборе формата обучения необходимо взять в качестве ориентира официальные языки Евросоюза и заключать договоры со странами, «дружественными Литве».

До этого, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

22 сентября появилась информация о том, что латвийские общественные СМИ могут обязать прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Медиа должны отказаться от русского языка, поскольку это один из пунктов концепции национальной безопасности Латвии, которую 19 сентября поддержало правительство страны.

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