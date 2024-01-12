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Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 некоммерческих организаций (НКО), получивших гранты на сумму в 4,3 млрд рублей. Результаты были определены 12 января на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Так, в этот раз на гранты претендовали 10 827 инициатив. 458 некоммерческих организаций получили гранты от фонда впервые, еще 257 — лишь во второй раз (за семь лет и 17 проведенных конкурсов), а 196 — в третий. 64 проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут реализовываться в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Среди победителей этого конкурса 17 ведущих НКО, занимающихся реабилитацией участников СВО. Общая сумма выделяемых им грантов — 169 млн рублей.

К примеру, союз «КИБАТЛЕТИКА» получит грант в размере 25 млн рублей, чтобы подготовить три площадки для реабилитации людей, получивших травмы в ходе СВО и которым уже установлены протезы. Первая площадка будет расположена в Луганской Народной Республике (ЛНР), вторая появится в Белгородской области для людей из соседних областей, а третья откроется в Подмосковье для нуждающихся в такой помощи из других регионов России.

Также на заседании были рассмотрены заявки от 81 субъекта Российской Федерации на софинансирование поддержки социально ориентированных НКО, оказываемой на конкурсной основе исполнительными органами данных субъектов или уполномоченными ими операторами в 2024 году.

По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов направит на указанные цели 2 млрд рублей: 31-му региону одобрено софинансирование больше, чем в 2023 году; 18-ти — в том же объеме; 32-м — в меньшем. При принятии решения учитывалось, насколько ответственно, открыто и прозрачно были проведены конкурсы в данных субъектах в прошедшем году. По сравнению с 2023 годом объем средств, заложенных самими регионами, увеличился на 0,7 млрд рублей и достиг 3,6 млрд рублей.

1 февраля стартует следующий конкурс Фонда президентских грантов (второй в 2024 году). Положение о нем принято на заседании. Проекты можно будет подать до 15 марта. Таким образом в 2024 году на региональных конкурсах, софинансируемых Фондом президентских грантов, между некоммерческими организациями будут распределены 5,6 млрд рублей.

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С сентября по октябрь в Москве прошел прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса, максимальный размер поддержки — 3 млн рублей. Социально ориентированные предприятия заняты обеспечением работой многодетных родителей, выпускников детских домов, людей с инвалидностью и представителей других категорий населения.

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