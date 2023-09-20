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В Москве стартовал прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В столице начался прием заявок на гранты для социально ориентированного бизнеса. Максимальный размер поддержки — 3 млн рублей, рассказала исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

«За счет финансовой поддержки можно возместить до 75% затрат на аренду помещений, зарплату сотрудников, покупку программного обеспечения, проценты по кредиту или другие цели», — уточнила она.

Гранты также можно направить на оплату вознаграждения за использование франшизы.

Заявки принимаются до 19 октября.

Максимальную сумму смогут получить зарегистрированные в столице предприятия, которые работают на протяжении трех–пяти лет. Для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые осуществляют свою деятельность от года до трех лет, предусмотрена выплата до 1 млн рублей. Финансовая поддержка тех, кто проработал от шести месяцев до года, составит до 500 тыс. рублей.

Оператором субсидий выступает Фонд поддержки социальных проектов. Претенденты на получение грантов должны пройти обучение по одной из образовательных программ фонда.

Социально ориентированные предприятия обеспечивают работой многодетных родителей, выпускников детских домов, людей с инвалидностью и представителей других категорий населения.

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