В Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву

В Астане у Национального университета обороны демонтировали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом 12 января сообщил портал Orda.kz со ссылкой на минобороны страны.

В военном ведомстве Казахстана объяснили это решение тем, что университет сменил название — теперь он называется не в честь первого президента страны, а «Национальный университет обороны РК».

Памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства, после чего его перенесут в здание музея.

Ранее, 29 декабря, в Закарпатской области на западе Украины демонтировали два памятника советскому солдату. При этом сами мемориалы остались, однако вся советская символика на них ликвидирована.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 22 сентября назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история.