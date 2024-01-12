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Против правил: западная коалиция атаковала Йемен

По объектам хуситов нанесено несколько десятков ударов
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Ночью 12 января США и Великобритания совершили обстрел ряда городов Йемена, включая столицу страны Сану. Для нападения были использованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Президент США Джо Байден назвал действия против хуситов оборонительными. Развитие ситуации — в фотогалерее «Известий»
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: Getty Images/Mohammed Hamoud
Эскалация в отношениях США и Йемена началась на фоне действий Израиля в секторе Газа
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: Global Look Press/dpa/Hani Al-Ansi
Арабская республика резко осудила наземную операцию Израиля, поддерживаемого Соединенными Штатами
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
Истребители RAF Typhoon ВВС США, которые использовались для бомбардировки Йемена
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/US Central Command
Йеменские хуситы осуществили захват нескольких торговых судов, находившихся в акватории Красного моря
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
В ответ на это США и Великобритания приняли решение о ликвидации военных объектов на территории Йемена
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: соцсети
По словам президента США Байдена, совместную с британскими ВВС атаку поддержали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Митинги в поддержку йеменских хуситов прокатились по ряду стран
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami
Демонстрация в Иране, требующая от США прекратить боевые действия
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Лидеры хуситов заявили, что готовы «поджечь весь регион» в ответ на нападение Запада
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami
Бомбардировка Йемена стала первой с 2016 года и продолжалась около часа
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami
По предварительным данным, в результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения
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Авиаудары западной коалиции по Йемену
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Официальные лица США и Великобритании заявили, что удары полностью достигли своей цели, новые атаки не планируются

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