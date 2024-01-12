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Автодром «Игора Драйв» проведет соревнования по зимнему дрифту

Первый этап Igora Drive Ice Drift состоится 27–28 января
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Фото: Игора Драйв
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Автодром «Игора Драйв» проведет соревнования по зимнему дрифту Igora Drive Ice Drift. Всего в сезоне планируется три этапа.

Первый этап пройдет 27–28 января на ледовой трассе автодрома. В квалификационных заездах пилоты должны максимально точно выполнить судейское задание, чтобы получить высокие баллы за стиль, угол заноса и траекторию. Судьи также оценивают самоотдачу пилота, контроль и плавность при движении автомобиля вокруг своей оси.

Самым эмоциональным этапом станут парные заезды, когда одному дрифтеру нужно проехать по судейскому заданию, а второму синхронно повторить его действия. Затем пилоты меняются ролями.

Зимний дрифт на «Игора Драйв» традиционно собирает большое количество участников и зрителей. Для болельщиков это праздник спорта и возможность насладиться атмосферой зимних гонок.

Ранее сообщалось, что 10 февраля на автодроме пройдет спортивно-массовый зимний фестиваль «Игора Драйв». Праздник спорта объединит два главных спортивных события зимы — чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия — Северный лес» и забег «Лыжня России».

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