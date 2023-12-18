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Фестиваль «Игора Драйв» объединит два спортивных события зимы 2024 года

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Фото: vk.com/igoradrive
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10 февраля на автодроме пройдет спортивно-массовый зимний фестиваль «Игора Драйв». Это большой праздник спорта, который объединит два главных спортивных события зимы — чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия — Северный лес» и забег «Лыжня России».

Участники гонки «Россия — Северный лес», которая пройдет с 8 по 11 февраля, покорят бездорожье по снегу и льду в сложных погодных условиях, что сделает гонку зрелищной и интересной. Скоростные участки протяженностью более 100 км будут проложены по дорогам Выборгского и Приозерского районов.

10 февраля автодром «Игора Драйв» станет главной площадкой проведения «Лыжни России» — самого массового спортивного мероприятия в стране. В 2024 году гонка приурочена к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. У всех участников мероприятия будет возможность прокатиться на лыжах по главной гоночной трассе автодрома. На выбор будут представлены несколько дистанций разной протяженности — 5, 10 км или 2 км для детей.

Вход на территорию автодрома с посещением бахи «Россия — Северный лес» и лыжной гонки свободный. Для участия в «Лыжне России» необходима регистрация, которую можно осуществить на портале «Госуслуги».

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