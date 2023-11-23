Большунов и разница: чего ждать от первого этапа Кубка России

В Вершине Тёи (неподалеку от Абакана) с 23 по 26 ноября пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В расписании этапа две разделки (свободным и классическим стилем), а также коньковый спринт, где ожидается серьезная конкуренция как у мужчин, так и у женщин. Должен выступить в Хакасии и Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион заявлен на все три гонки, но не факт, что Сан Саныч их проедет.

Боль может вернуться

В августе Большунов потянул спину во время тренировок в Белоруссии, и его участие в первых гонках сезона было под большим вопросом. Он пропустил вкатку в Ханты-Мансийске, но прибыл на трассы Вершины Тёи, где были намечены старты Кубка Хакасии, а также первый этап Кубка России. Но приехал без гарантий — тренеры постоянно говорили, что решение об участии звездного спортсмена в гонках будет приниматься в последний момент — по самочувствию.

В конце прошлой недели Александр не вышел на старт классического спринта. Зато поучаствовал в разделке, которая состоялась 19 ноября. В ней Александр показал, что даже не в самом лучшем состоянии у него нет конкурентов на внутренней арене.

Ближайшего соперника — Сергея Ардашева — Большунов опередил на 30 секунд. Это настоящая пропасть для скоротечной «десятки». Конечно, в гонке по разным причинам не участвовали такие звезды, как Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Евгений Белов. Но всё равно отрыв Александра впечатляет. На первом этапе Кубка России все лыжники сборной уже будут в строю, поэтому конкуренция возрастет. А Александр постарается выступить во всех трех гонках, сообщил «Известиям» наставник титулованного спортсмена Юрий Бородавко.

— Пока Александр заявлен на все три гонки, — отметил Юрий Бородавко. — У нас есть договоренность, что если он почувствует какой-то дискомфорт, то снимется. Пока дискомфорта нет. На всех тренировках Саша чувствовал себя неплохо, но есть определенный страх, что боль может вернуться.

Пока без Непряевой

И если в разделке на 15 км нашим элитным лыжникам будет тяжело противостоять Большунову, то на победу в спринте претендует сразу несколько человек. В субботу, 18 ноября, спринт классическим стилем ожидаемо выиграл Александр Терентьев. Правда, это случилось в отсутствие того же Сан Саныча и восходящей звезды российских лыж Савелия Коростелева.

— В спринте всегда самая высокая конкуренция, — продолжил старший тренер сборной Юрий Бородавко. — Поскольку это контактная борьба, где всё решается на последних сантиметрах финиша. В коньковом спринте у нас достаточно сильные ребята. Савелий Коростелев показывал хорошие результаты, Денис Филимонов. Да и молодые ребята могут проявить себя. Конкуренция будет серьезная.

А вот другая звездная подопечная тренера — Наталья Терентьева (Непряева) — пока продолжает восстанавливаться от травмы плеча. В начале ноября олимпийская чемпионка говорила, что пропустит первые этапы Кубка России.

— Пока трудно сказать, когда Наталья вернется, — подчеркнул Юрий Бородавко. — Есть еще определенные ограничения. Даже для скоростных тренировок.

У женщин помимо Непряевой на старт первого этапа вряд ли выйдет и Юлия Ступак. А вот еще две чемпионки эстафеты Пекина-2022 — Вероника Степанова и Татьяна Сорина — наверняка зарубятся в разделках. Конкуренцию им может составить 17-летняя Алина Пеклецова, выигравшая здесь разделку на 5 км на прошлой неделе. Это была ее первая победа на взрослом уровне. Хотя девушка обратила на себя внимание еще весной, когда стала второй на чемпионате страны. При этом борьбу лучших лыжников страны вновь нельзя будет увидеть на федеральном спортивном канале. Трансляции будут организованы проектом «На лыжи». В интернете тоже есть возможность понаблюдать за гонками, многие смотрели в прошлом сезоне. Я не вижу каких-то глобальных проблем. Конечно, это не третья кнопка федерального канала, где доступны все трансляции. Но — что поделать.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени с 30 ноября по 4 декабря. Главные старты сезона намечены на следующий год. В феврале состоится Спартакиада сильнейших России в Тюмени, а в марте — чемпионат России в деревне Кононовская (Архангельская область).

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам

Расписание:

23 ноября, четверг

Раздельный старт, свободный стиль

7:00* — женщины, 10 км

8:45 — мужчины, 15 км

25 ноября, суббота

Спринт, свободный стиль

7:00 — квалификация

9:00 — финалы

26 ноября, воскресенье

Раздельный старт, классический стиль

7:00 — женщины, 10 км

8:45 — мужчины, 15 км

*Везде указано московское время.