По всем стартам: Большунов и Непряева вне конкуренции

Сезон соревнований в рамках Кубка России по лыжным гонкам — 2022/23, начавшийся в Вершине Тёи 19 ноября, официально завершился 9 апреля в Кировске. Заключительными гонками на трассах в Мурманской области стали венчавшие финал (проходивший в формате мини-тура) пасьюты свободным стилем. И у мужчин, и у женщин лидеры общего зачета Кубка пересекли финишную черту со значительным запасом. Александр Большунов на дистанции 15 км оторвался от ближайших соперников более чем на две минуты, Наталья Непряева на «десятке» не подпустила никого ближе 30 секунд.

Мини-интриги

Главная интрига перед стартом заключительной гонки финала Кубка России у женщин — кто же станет победительницей в дистанционном зачете по итогам сезона. Анастасия Прокофьева и Екатерина Смирнова к пасьюту набрали в этой номинации одинаковое количество баллов — по 459. А значит, все решалось в честной спортивной борьбе — кто пробежит коньковую десятку быстрее по чистому времени, тот и увезет заветный трофей. Лучше с этой задачей справилась Смирнова — она хоть и стартовала пятой (Прокофьева начинала гонку на одну позицию выше), однако довольно быстро отыграла гандикап от непосредственной конкурентки. Более того, Екатерина не остановилась и до последнего пыталась бороться за третье место.

Итог — у Смирновой второе чистое время дня, у Прокофьевой — только шестое. Дистанционный "глобус" достается Екатерине: в целом по сезону она выступала стабильнее. Только в четырех длинных гонках из 11 в рамках Кубка России-2022/23 спортсменка не добиралась до тройки сильнейших. Анастасия же раскатилась только под занавес сезона: на этапах она только дважды попадала в призы, и лишь поделенная с Натальей Непряевой победа в разделке классикой на 10 км в первый день финала в Кировске помогла ей держаться в гонке за дистанционным трофеем до последнего.

В общем зачете за пределами тройки так и осталась прекрасно выступавшая на мини-туре Мария Истомина. В пасьюте спортсменка, несмотря на падение в одном из эпизодов, сумела быстро вернуться в гонку и убежать от Вероники Степановой в борьбе за вторую позицию. Но по итогам сезона последняя сохранила свое место в тотале вслед за Натальей Непряевой.

Лидер сборной России обеспечила себе первую строчку также в классификации спринтеров. Но сезон для Непряевой не закончен: она планирует выступить еще и на чемпионате России — на дистанции 50 км.

Недовольство лидера

На разминке перед заключительной гонкой кубкового сезона Александр Большунов упал, сломал палку, но на старт вышел. И одержал дежурную победу с лучшим чистым временем дня (всего их в серии у Большунова десять: две — в спринте и восемь — на дистанции). За сезон Александр, собравший трофеи во всех трех номинациях Кубка страны, поставил себе четверку, заявив после финиша, что «на пять с плюсом себя не оценит никогда».

Похожий подход к делу у самого прогрессирующего лыжника России Савелия Коростелева. В 19 лет он сумел одержать три победы в спринтах на этапах Кубка (столько же у Александра Терентьева), а также занять второе место в зачете мини-тура. На финише пасьюта Савелий извлек уроки из падения в субботнем спринте и уехал от более опытных Дениса Спицова и Ильи Семикова (эти спортсмены поделили третью позицию по итогам рассмотрения фотофиниша) заблаговременно.

Цель Коростелева на будущее — обрести стабильность. Тогда он будет способен составить конкуренцию главным звездам российских лыж — и Большунову, и Сергею Устюгову будет, против кого выкладываться на максимум в ближайшее время

Кубок России-2022/23. Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов – 998.

2. Илья Семиков – 684.

3. Артем Мальцев – 624.

Спринт

1. Александр Большунов – 347.

2. Александр Терентьев – 316.

3. Савелий Коростелев – 283.

Дистанция

1. Александр Большунов – 651.

2. Денис Спицов – 553.

3. Илья Семиков – 507.

Кубок России-2022/23. Женщины

Общий зачет

1. Наталья Непряева – 860.

2. Вероника Степанова – 828.

3. Екатерина Смирнова – 787.

Спринт

1. Наталья Непряева – 368.

2. Алена Баранова – 322.

3. Вероника Степанова – 294.

Дистанция

1. Екатерина Смирнова – 570.

2. Анастасия Прокофьева – 556.

3. Вероника Степанова – 534.