Марафонская станция: Поршнев стал героем развязки биатлонного сезона

Марафонской гонкой в Увате (Тюменская область) 5 апреля официально завершился сезон-2022/23 в российском биатлоне для мужчин. Победителем гонки на 40 км в рамках чемпионата страны ожидаемо стал Никита Поршнев, набравший сумасшедшую форму этой весной. На прошлой неделе уроженец Саратова выиграл три золота, серебро и бронзу на ЧР в Ханты-Мансийске. Конкуренцию ему мог составить Эдуард Латыпов, но лидер сборной снялся с этого старта (как и многие другие члены сборной) в пользу Югорского лыжного марафона. У женщин ЧР закончится в Увате в четверг, 6 апреля. Они пробегут марафон протяженностью 30 км.

100+100

Марафоны — это не самая популярная дисциплина в биатлоне. Ее придумали у нас в стране. Первые марафоны прошли в 2008 году, и теперь каждую зиму в календарь включают по две таких гонки (одну у мужчин и одну у женщин). Однако до нынешнего года с этим форматом соревнований были знакомы далеко не все болельщики. Обычно марафоны проводились в разгар международного сезона, поэтому в них не принимали участия спортсмены сборной страны, плюс гонки проходили без трансляций. В этом сезоне всё иначе: есть и топовые биатлонисты, и показ на ТВ.

Первыми в отпуск уходят мужчины. Медали в их биатлонном марафоне разыграли 5 апреля. Спортсменам предстояло преодолеть восемь огневых рубежей: четыре из положения лежа и четыре — стоя. Количество участников может доходить до 60 человек, которые стартуют одновременно.

На марафон в Увате 60 биатлонистов не набралось. В стартовый протокол попали всего 37 спортсменов. Особенно не хватало одного из лидеров сезона Эдуарда Латыпова. Он, как и Даниил Серохвостов, планирует выступить на Югорском марафоне, который пройдет на этой неделе. Вообще из участников Олимпиады в Пекине в Уват приехал только Карим Халили. Александр Логинов вообще не выступал после Нового года, а Максим Цветков закрыл сезон гонками чемпионата России в Ханты-Мансийске. Не решились попробовать наше ноу-хау и белорусские биатлонисты. А между прочим, призовые в этой гонке выше, чем на других стартах. Победители, помимо 100 тыс. рублей, которые полагаются за победу в чемпионате России, получают дополнительные 100 тыс. от администрации Уватского муниципального района.

Установок мишеней на стадионах всего 30. Поэтому, чтобы не создавалась толкучка на стартовом рубеже, в начале марафона спортсмены бегут по такому же принципу, который применяется в большом масс-старте. После первого круга стреляют стартовые номера, начиная с 31-го, а биатлонисты с номерами с 1-го по 30-й сразу идут на второй круг. После него уже первая тридцатка стреляет, а остальные пробегают мимо рубежа транзитом (в нашем случае это номера с 31-го по 37-й).

Погода в Увате весенняя, теплая. Поэтому трасса была сильно разбитой. Если ты не угадал с лыжами, то пройти 40 км очень сложно. В результате в марафонах нередки ранние сходы с дистанции. В этот раз они начались уже после первой стрельбы. Среди тех, кто не добежал до финиша, оказался бронзовый призер чемпионата России в эстафете Александр Попов. Но, сняв лыжи, биатлонист не отправился в номер отдыхать, а пошел к пункту питания на трассе и стал помогать партнерам по команде ЯНАО.

Переобуть лыжи можно только один раз. Пит-стоп был предусмотрен после четвертой стрельбы. Помимо лыж, биатлонисты также меняли обоймы. Поэтому их пит-стоп длится дольше, чем у лыжников. Для этого нужно обязательно снять винтовку, вынуть отстрелянные обоймы и вставить новые.

Превосходство Поршнева

Интрига в гонке начала умирать как раз после пит-стопа. Первую половину дистанции лучше всех провел Никита Поршнев. На четырех рубежах из положения лежа он допустил всего два промаха. Хорошую стрельбу он подкреплял отличным ходом. Никита явно сейчас находится в прекрасной форме. Это было видно и на прошлой неделе в Ханты-Мансийске, где он оказывался на подиуме в каждой гонке.

Увы, вновь попробовать свои силы на международных стартах Поршнев, похоже, сможет не скоро. Согласно решению МОКа, спортсмены, которые относятся к силовым структурам РФ, не получат допуска к мировым соревнованиям.

— Мы все, так или иначе, относимся [к силовым структурам], все умеем стрелять, все военнообязанные, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Никита Поршнев. — Я не вдавался в подробности решения МОКа, больше занимался подготовкой к чемпионату России. Но, как я понял, ничего хорошего нам не светит. Пока будем настраиваться на чемпионаты и Кубки России.

Переобув лыжи и заменив обоймы, Поршнев имел 28-секундное преимущество над ближайшими преследователями, и благодаря уверенной стрельбе стоя он это преимущество только увеличивал. Всю вторую двадцатку биатлонист прошел в одиночестве без соперников за спиной. После пятого рубежа превосходство составило почти минуту, после шестого — около полутора. Надо сказать, что штрафной круг, который пробегают биатлонисты за каждый промах, в два раза короче, чем в классических дисциплинах, — 75 м. Поэтому с победителем гонки было уже всё ясно, когда Никита прошел с промахом предпоследний рубеж, при этом выигрывая у всех те же полторы минуты.

В результате никаких сюрпризов оставшиеся два круга и один рубеж не принесли. Никита финишировал в одиночестве и забрал чек на 200 тыс. рублей. За последние полторы недели Поршнев заработал 570 тыс. Больше, чем кто-либо из российских биатлонистов.

Судьба второго места в марафоне решалась на заключительном рубеже. На него одновременно пришли Александр Поварницын, Кирилл Бажин и Карим Халили. Чисто отстреляться смог только один из них — Халили, который и взял серебро.

— За сезон поставил бы себе троечку, — сказал «Известиям» Карим Халили, одержавший в этом году победу в общем зачете Кубка России и второе место на Кубке Содружества. — Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Всё, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше. Я не боюсь экспериментировать, пробовать что-то новое. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй, не пробуй — организм уже не так хорошо реагирует. Сейчас мне интересны новые нюансы подготовки, и Артем Евгеньевич Истомин (старший тренер сборной России) молодец, он не боится вносить новшества.

За бронзу борьба шла до последних метров дистанции. Более опытный Антон Бабиков разобрался на финише с Поварницыным.