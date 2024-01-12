Аналитик оценил влияние ситуации в Йемене на мировую экономику

Мировая экономика вряд ли испытает серьезные проблемы из-за конфликта США и Великобритании с йеменскими хуситами, заявил 12 января «Известиям» эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«К счастью для мирового рынка, Йемен не прилегает к Ормузскому проливу. Тут надо понимать, что Красное море является хоть и важной, но не безальтернативной транспортной артерией. То есть мировой рынок не испытает дефицита сырья, если Красное море будет перекрыто надолго», — отметил он.

По оценке Фролова, проблемы с доставкой товаров могут возникнуть лишь у некоторых африканских стран, имеющих выход в Красное море. При этом с точки зрения мирового рынка энергоносителей перекрытие и Красного моря, и Суэцкого канала не станет глобальным шоком, считает аналитик.

В этой связи он напомнил, что когда весной 2021 года судно компании Evergreen перекрыло Суэцкий канал, особого коллапса не возникло.

При этом всё же есть определенная вероятность разрастания конфликта до регионального масштаба, отметил Фролов. По его словам, лишь в случае вовлечения в противостояние Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов и блокировки Ормузского пролива мировой рынок рискует испытать невероятный шок.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.