Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
Мир
Эрдоган заявил о вере в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года
Мир
Сунак пообещал направить Украине крупнейшую партию дронов
Мир
Спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере россиянки
Мир
Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Мир
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену
Наука и техника
Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Армия
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Мир
Захарова обвинила США в новом витке напряженности на Корейском полуострове
Мир
Эрдоган обвинил США и Британию в попытке превратить Красное море в «море крови»
Мир
Росавиация запретила полеты гражданских самолетов России через Йемен
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрали 1,8 млн подписей
Общество
Директор охранной фирмы осужден условно после стрельбы в школе Ижевска

Аналитик оценил влияние ситуации в Йемене на мировую экономику

Эксперт Фролов: экономика в мире не сильно пострадает из-за конфликта в Йемене
0
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировая экономика вряд ли испытает серьезные проблемы из-за конфликта США и Великобритании с йеменскими хуситами, заявил 12 января «Известиям» эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

«К счастью для мирового рынка, Йемен не прилегает к Ормузскому проливу. Тут надо понимать, что Красное море является хоть и важной, но не безальтернативной транспортной артерией. То есть мировой рынок не испытает дефицита сырья, если Красное море будет перекрыто надолго», — отметил он.

По оценке Фролова, проблемы с доставкой товаров могут возникнуть лишь у некоторых африканских стран, имеющих выход в Красное море. При этом с точки зрения мирового рынка энергоносителей перекрытие и Красного моря, и Суэцкого канала не станет глобальным шоком, считает аналитик.

В этой связи он напомнил, что когда весной 2021 года судно компании Evergreen перекрыло Суэцкий канал, особого коллапса не возникло.

При этом всё же есть определенная вероятность разрастания конфликта до регионального масштаба, отметил Фролов. По его словам, лишь в случае вовлечения в противостояние Саудовской Аравии, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов и блокировки Ормузского пролива мировой рынок рискует испытать невероятный шок.

На страже беспорядка: США объявили о военной операции против хуситов
Как отреагирует Иран и удастся ли нормализовать ситуацию в Красном море

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи объявил, что США и Великобритания заплатят за нападение. По информации представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, по Йемену нанесли 73 удара, в результате погибли пять бойцов группировки, а еще шесть ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024