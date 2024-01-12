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Пять видов животных и растений внесли в Красную книгу в Подмосковье

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Фото: Global Look Press/Anton Kuzyakin
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Пять видов животных и растений включили в Красную книгу Московской области в 2023 году. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство экологии и природопользования региона.

Перечень редких видов пополнили обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада, зубр, лишайник рамалина европейская и гриб трутовик лакированный. По итогам мониторинга состояния растительного и животного мира в Подмосковье выявлено 434 новых места обитания и произрастания охраняемых видов.

На текущий момент в Красной книге региона значатся 680 видов. Это 275 видов растений, 269 видов беспозвоночных, 69 видов птиц, 27 видов грибов, 20 видов млекопитающих, 11 видов круглоротых и рыб, пять видов рептилий и четыре вида земноводных. В банке данных содержится информация о 9,2 тыс. местообитаний редких видов.

В 2023 году численность бурых медведей оценили в Магаданской области. Учет проводился по 428 маршрутам. Специалисты насчитали 17,5 тыс. особей хищников.

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