Пять видов животных и растений внесли в Красную книгу в Подмосковье
Пять видов животных и растений включили в Красную книгу Московской области в 2023 году. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство экологии и природопользования региона.
Перечень редких видов пополнили обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада, зубр, лишайник рамалина европейская и гриб трутовик лакированный. По итогам мониторинга состояния растительного и животного мира в Подмосковье выявлено 434 новых места обитания и произрастания охраняемых видов.
На текущий момент в Красной книге региона значатся 680 видов. Это 275 видов растений, 269 видов беспозвоночных, 69 видов птиц, 27 видов грибов, 20 видов млекопитающих, 11 видов круглоротых и рыб, пять видов рептилий и четыре вида земноводных. В банке данных содержится информация о 9,2 тыс. местообитаний редких видов.
В 2023 году численность бурых медведей оценили в Магаданской области. Учет проводился по 428 маршрутам. Специалисты насчитали 17,5 тыс. особей хищников.