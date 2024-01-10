В Магаданской области насчитали больше 17,5 тыс. медведей
Численность медведей на территории Магаданской области оценили в 17,5 тыс. особей. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на информацию правительства региона.
Учет проводился по 428 маршрутам общей протяженностью порядка 5 тыс. км. Всего обследовано больше 92% территории Колымы. Специалисты использовали метод летнего учета по обнаруженным следам и встречам с животными.
Государственный мониторинг показал достаточную численность и широкое распространение медведей по территории региона. Состояние среды обитания популяции животных оценивается как благополучное. Полученные данные будут использованы для определения лимитов добычи на охотничий сезон 2024 и 2025 годов.
В конце декабря во Владивостоке заметили редкого водяного оленя. Животное, включенное в Красную книгу, сняли камеры около одного из крупнейших жилых комплексов в районе мыса Эгершельда.