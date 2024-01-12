В Москве возложили цветы к месту захоронения физика Курчатова

Цветы возложили к месту захоронения урны с прахом физика Игоря Курчатова у Кремлевской стены в Москве. Церемония состоялась 12 января, в день рождения одного из создателей советской атомной бомбы, основателя и первого директора Института атомной энергии (позднее — НИЦ «Курчатовский институт»).

В акции приняли участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководство ведомства, а также ученые НИЦ «Курчатовский институт».

«Для того, чтобы молодежь принимала решение и связывала свою жизнь со сферой исследований и разработок, шла в университеты, в научные институты, нам важно сохранять традиции, поддерживать научные школы и помнить тех выдающихся людей», — сказал министр.

Он назвал Курчатова выдающимся ученым, который внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности страны и в науку в целом. Фальков поблагодарил всех, кто пришел почтить память физика.

Игорь Курчатов родился 12 января 1903 года, 121 год назад. За свою жизнь он трижды удостоился звания Героя Социалистического Труда. Когда ученому было 30 лет, он возглавил отдел, занимавшийся новым тогда направлением — физикой ядра — в Ленинградском физико-техническом институте.

Пуск первого в СССР уран-графитового котла «Ф-1» состоялся 25 декабря 1946 года. Еще через три года, 29 августа 1949 года, была взорвана первая советская атомная бомба. В 1954 году под руководством Курчатова в Обнинске запустили первую в мире атомную электростанцию. В 1958-м была спущена на воду первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».